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Леонид Агутин и Анжелика Варум перенесли концерт в Челябинске на ноябрь

Концерт Агутина и Варум перенесли на 27 ноября.

Из-за теракта в «Крокус Сити Холл» Леонид Агутин и Анжелика Варум перенесли концерт, который должен был состояться в Челябинске 25 марта, на 27 ноября.

В телеграмм-канале артиста сообщают, что все купленные билеты будут действительны на новые даты:

— Если вы хотите вернуть денежные средства, пожалуйста, обратитесь к билетному оператору, в котором приобретались билеты.

— Безумие какое-то. Чудовищная трагедия. Крокус, зрители… В голове не укладывается. Мерзавцам гореть в аду. Царствие небесное погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал ранее Агутин.

Добавим, ранее свои выступления отменили рэпер Славы КПСС, дуэт HammAli & Navai, группы «Пилот» и «Мураками».

музыка