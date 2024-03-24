Леонид Агутин и Анжелика Варум перенесли концерт в Челябинске на ноябрь

Из-за теракта в «Крокус Сити Холл» Леонид Агутин и Анжелика Варум перенесли концерт, который должен был состояться в Челябинске 25 марта, на 27 ноября.
В телеграмм-канале артиста сообщают, что все купленные билеты будут действительны на новые даты:
— Если вы хотите вернуть денежные средства, пожалуйста, обратитесь к билетному оператору, в котором приобретались билеты.
— Безумие какое-то. Чудовищная трагедия. Крокус, зрители… В голове не укладывается. Мерзавцам гореть в аду. Царствие небесное погибшим. Скорейшего выздоровления пострадавшим, — написал ранее Агутин.
Добавим, ранее свои выступления отменили рэпер Славы КПСС, дуэт HammAli & Navai, группы «Пилот» и «Мураками».