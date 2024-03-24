На руднике «Пионер», где находятся спасатели из Кузбасса, продолжают работы

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своём Telegram-канале рассказал, как проходят спасательные работы на руднике «Пионер».
Спасатели, в том числе и кузбасские, работают круглосуточно. За прошедшую ночь было вывезено 182 кубических метров грунта. Специалисты сообщают, что все буровые установки работают максимально быстро.
«Первая разведывательная скважина пробурена на 223 метра, вторая — на 124 метра, третья — на 84. Четвертая скважина, бурить которую начали вечером, готова на 43 метра», — рассказал Василий Орлов.
Также специалисты планируют поставить над шахтой георадар, который поможет оценивать состояние горных масс, воды и льда, а также предотвратить оползни.