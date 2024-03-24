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На руднике «Пионер», где находятся спасатели из Кузбасса, продолжают работы

За прошедшую ночь спасатели вывезли 182 кубических метров грунта.

Губернатор Амурской области Василий Орлов в своём Telegram-канале рассказал, как проходят спасательные работы на руднике «Пионер».

Спасатели, в том числе и кузбасские, работают круглосуточно. За прошедшую ночь было вывезено 182 кубических метров грунта. Специалисты сообщают, что все буровые установки работают максимально быстро.

«Первая разведывательная скважина пробурена на 223 метра, вторая — на 124 метра, третья — на 84. Четвертая скважина, бурить которую начали вечером, готова на 43 метра», — рассказал Василий Орлов.

Также специалисты планируют поставить над шахтой георадар, который поможет оценивать состояние горных масс, воды и льда, а также предотвратить оползни.