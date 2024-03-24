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Экс-игрок «Енисей-СТМ» перешел в уэльский клуб «Дрэгонс»

Бывший игрок «Енисей-СТМ» подписал контракт с уэльским клубом «Дрэгонс».

Источник: Соцсети

Об этом сообщают Gornovosti.

Добавим, что спортсмен в феврале 2023 года получил травму ахиллового сухожилия. Восстановление он проходил именно на базе клуба «Дрэгонс». Теперь с ним подписали профессиональный контракт.

Дмитрий Архип — молдавский регбист. Он родился в 1988 году в Кишиневе. Там же начал играть в регби на профессиональном уровне. Затем перебрался в чемпионат Румынии, а уже оттуда в «Енисей-СТМ». В Красноярске Архип играл с 2009 по 2012 год, а после переехал в Уэльс. Играл за местные команды «Оспрейс» и «Кардифф».

У него есть родной брат Виктор, который до сих пор выступает за «Красный Яр».

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