Экс-игрок «Енисей-СТМ» перешел в уэльский клуб «Дрэгонс»

Дмитрий Архип — молдавский регбист. Он родился в 1988 году в Кишиневе. Там же начал играть в регби на профессиональном уровне. Затем перебрался в чемпионат Румынии, а уже оттуда в «Енисей-СТМ». В Красноярске Архип играл с 2009 по 2012 год, а после переехал в Уэльс. Играл за местные команды «Оспрейс» и «Кардифф».