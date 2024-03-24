Губернатор Ростовской области Василий Голубев возложил цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в подмосковном Красногорске. Глава региона, как и тысячи ростовчан, пришел в парк имени М. Горького в Ростове-на-Дону, чтобы почтить память погибших в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта.