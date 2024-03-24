Губернатор Ростовской области Василий Голубев возложил цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в подмосковном Красногорске. Глава региона, как и тысячи ростовчан, пришел в парк имени М. Горького в Ростове-на-Дону, чтобы почтить память погибших в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта.
— Ростовская область скорбит вместе со всей страной, — написал в своем официальном телеграм-канале Василий Юрьевич. — Выражаю глубокие соболезнования родным погибших в результате теракта. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Уважаемые земляки, прошу быть внимательными и осторожными!
Тем временем стихийные мемориалы памяти погибших в «Крокусе» появились во многих населенных пунктах Ростовской области. Жители региона несут туда цветы, игрушки, свечи. Такие места открыты в Таганроге, Шахтах, Чалтыре и других городах и селах.
Напомним, 24 марта президент России Владимир Путин объявил днем общенационального траура.