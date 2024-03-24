В Омске отменяют спектакли, концертные программы и конкурсы

В Минкульте Омской области сообщили об отмене всех массовых мероприятий в регионе на эти выходные. В их число входят спектакли, концерты, развлекательные клубные программы, а также отборочные туры конкурсов «Поёт село родное» и «Формула танца».
«В целях усиления антитеррористической защиты объектов культуры службы контроля в учреждениях усилят наблюдение за прилегающей к объектам территорией, обеспечат усиленный контроль доступа на объекты», — рассказали в Минкульте.
Ранее сообщалось об отмене выступлений в Омском цирке. Омские кинотеатры также отменили все сеансы на эти выходные.