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В Омске отменяют спектакли, концертные программы и конкурсы

Об этом рассказали в министерстве культуры Омской области.

Источник: Om1.ru

В Минкульте Омской области сообщили об отмене всех массовых мероприятий в регионе на эти выходные. В их число входят спектакли, концерты, развлекательные клубные программы, а также отборочные туры конкурсов «Поёт село родное» и «Формула танца».

«В целях усиления антитеррористической защиты объектов культуры службы контроля в учреждениях усилят наблюдение за прилегающей к объектам территорией, обеспечат усиленный контроль доступа на объекты», — рассказали в Минкульте.

Ранее сообщалось об отмене выступлений в Омском цирке. Омские кинотеатры также отменили все сеансы на эти выходные.

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