Основатель зиминской школы тяжелой атлетики Павел Блинов ушел из жизни

Стало известно о смерти Заслуженного тренера России, основателя зиминской школы тяжелой атлетики, Почетного гражданина города Зимы Павла Георгиевича Блинова. Мужчина ушел из жизни 22 марта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Иркутской области.
«Павел Георгиевич Блинов обладал природным тренерским талантом, хорошими организаторскими способностями, имел огромный опыт и обширные знания по спортивной подготовке спортсменов. За свою тренерскую карьеру он подготовил трех Заслуженных мастеров спорта России, шесть мастеров спорта международного класса и более 30 мастеров спорта России», — написали в сообщении.
Его воспитанники прославили Иркутскую область, Россию на всероссийских и международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх.
За свой многолетний добросовестный труд, высокую ответственность и преданность своему делу Павел Блинов награжден знаком «Отличник народного просвещения».