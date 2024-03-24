Основатель зиминской школы тяжелой атлетики Павел Блинов ушел из жизни

«Павел Георгиевич Блинов обладал природным тренерским талантом, хорошими организаторскими способностями, имел огромный опыт и обширные знания по спортивной подготовке спортсменов. За свою тренерскую карьеру он подготовил трех Заслуженных мастеров спорта России, шесть мастеров спорта международного класса и более 30 мастеров спорта России», — написали в сообщении.