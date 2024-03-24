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Пассажиров предупредили об усилении безопасности в аэропорту «Храброво»

Возможно увеличение времени прохождения предполётных процедур.

Источник: Калининград.Ru

Пассажиров предупредили об усилении безопасности в «Храброво». Возможно увеличение времени прохождения предполётных процедур. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале аэропорта.

«В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров приезжать в аэропорт заблаговременно, соблюдать спокойствие и безукоснительно выполнять все требуемые правила при прохождении контроля на пунктах досмотра. Возможно увеличение времени прохождения предполётных процедур», — сообщили в «Храброво».

сообщили в «Храброво»

Ранее региональное правительство опубликовало указ об усилении мер безопасности в Калининградской области. В регионе отменены все спортивные, культурные и массовые мероприятия. В России 24 марта объявлено днём общенационального траура.

По последним данным СКР, в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека. Минздрав Подмосковья сообщает о 154 пострадавших, из которых выписали троих.

Преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» вечером в пятницу, 22 марта. Затем на территории комплекса возник пожар. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». В ФСБ сообщили о задержании 11 человек, в том числе четырёх исполнителей.