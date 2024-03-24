Пассажиров предупредили об усилении безопасности в аэропорту «Храброво»

Преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» вечером в пятницу, 22 марта. Затем на территории комплекса возник пожар. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». В ФСБ сообщили о задержании 11 человек, в том числе четырёх исполнителей.