Пассажиров предупредили об усилении безопасности в аэропорту «Храброво»

Пассажиров предупредили об усилении безопасности в «Храброво». Возможно увеличение времени прохождения предполётных процедур. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале аэропорта.
«В связи с усилением мер безопасности просим пассажиров приезжать в аэропорт заблаговременно, соблюдать спокойствие и безукоснительно выполнять все требуемые правила при прохождении контроля на пунктах досмотра. Возможно увеличение времени прохождения предполётных процедур», — сообщили в «Храброво».
Ранее региональное правительство опубликовало указ об усилении мер безопасности в Калининградской области. В регионе отменены все спортивные, культурные и массовые мероприятия. В России 24 марта объявлено днём общенационального траура.
Преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» вечером в пятницу, 22 марта. Затем на территории комплекса возник пожар. Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». В ФСБ сообщили о задержании 11 человек, в том числе четырёх исполнителей.