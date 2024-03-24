Стоит немного поплакать: народные приметы на 24 марта

Что не стоит делать в грядущее воскресенье?
- Ругаться с родителями — ссора может стать причиной длительного конфликта, а наступившее нескоро перемирие будет проходить очень тяжело;
- Продавать и покупать яйца — могут оказаться испорченными;
- Строить планы на будущее, иначе воплотить их в жизнь вряд ли удастся;
- Беременным женщинам употреблять в пищу куриные яйца — это сулило тяжелые роды;
Что следует сделать 24 марта?
Женщинам в Ефимов день стоит поплакать. Наши предки верили, что в будущем году после такого ритуала слёз будет меньше.
Приметы погоды:
- Если холода идут на спад, то лето будет тёплое;
- Мыши на поля бегут — к неурожайному году;
- Если ночью был иней, то днем снегопада не будет;
- Вороны на земле — к морозу, на верхушке дерева — к теплу.