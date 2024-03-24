«Икона треснула после его смерти»: боец из Иркутска с позывным «Музыка» погиб в зоне спецоперации

— У него была бронь от предприятия, где он работал. Но после того, как в стране объявили о проведении частичной мобилизации, Миша отказался от нее и пошел в военкомат, чтобы забрать повестку. За плечами у него был опыт только срочной службы. Я узнала об этом за сутки до его отъезда. Было очень тяжело принять его решение, особенно потому что я находилась уже на большом сроке беременности. Вслед за Мишей с предприятия добровольно ушли еще несколько мужчин…