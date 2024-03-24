«Икона треснула после его смерти»: боец из Иркутска с позывным «Музыка» погиб в зоне спецоперации

— Я до сих пор не могу свыкнуться с мыслью, что больше никогда его не увижу. Он был для меня настоящей поддержкой и опорой. Мне так хочется поговорить с ним, услышать, посоветоваться. Очень тяжело…
Рассказывая о муже, 43-летняя жительница Шелеховского района Екатерина Мазутова не может сдержать слез. Боец с позывным «Музыка» трагически погиб в зоне СВО в конце января 2024 года. У мужчины остался годовалый сын. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Был послан мне свыше»
Екатерина по профессии педиатр и врач по функциональной диагностике. Родилась и провела всю жизнь в Забайкальском крае, но в 2018 году переехала в село Баклаши в Шелеховском районе. Как рассказывает сибирячка, тогда ей было уже 38 лет и личная жизнь не складывалась. Но Екатерина очень сильно хотела иметь детей и уже начала задумываться о том, чтобы сделать ЭКО. Осенью 2020 года женщина обратилась к врачам, прошла необходимое обследование и уже готовилась выбирать донора.
— Я верующий человек и знаю, что православная церковь не одобряет ЭКО. Поэтому решила сходить в церковь, чтобы попросить благословения, — рассказывает Екатерина.
«Помоги мне. Пусть у меня все получится. Я очень хочу семью» — попросила женщина, стоя у иконы.
А через два дня произошла встреча, которая изменила всю ее жизнь. Екатерина встретила будущего мужа Михаила и ЭКО не понадобилось.
— Я уверена, что он был послан мне свыше. Мы познакомились в интернете, обменялись телефонами, а через несколько дней встретились. Болтали обо всем. И когда он проводил меня до дома, я почувствовала, что точно выйду замуж за этого человека! Настолько я почувствовала близость наших душ.
Михаил был старше Екатерины на полгода. Мужчина работал машинистом железнодорожного состава, жил в Иркутске. А в свободное время увлекался игре на гитаре и синтезаторе, с 16-ти лет писал стихи и песни. При этом у него не было музыкального образования. Сибирячка рассказывает, что ее избранник мог написать стих, пока ехал на встречу к ней.
В июне 2021 года они официально стали мужем и женой, чуть позже были венчаны в церкви. Фото: из личного архива героев публикации.
Отношения у влюбленных развивались стремительно. Уже через несколько месяцев после знакомства Михаил сделал Екатерине предложение руки и сердца. Сибирячка ответила «Да», не раздумывая. В июне 2021 года они официально стали мужем и женой, чуть позже были венчаны в церкви. А уже в марте следующего года Екатерина узнала, что у них будет ребенок.
— Мы были очень счастливы! Родные и друзья, глядя на мой живот, утверждали, что у нас будет девочка. А Миша не сомневался в том, что родится сын. Так и получилось! Имя выбрали вместе еще во время беременности — решили назвать Арсением.
Пришел в военкомат за повесткой
Михаил хотел отправиться в зону специальной военной операции с самого ее начала. Как истинный патриот своей страны, он считал, что не может оставаться в стороне от происходящих событий.
— У него была бронь от предприятия, где он работал. Но после того, как в стране объявили о проведении частичной мобилизации, Миша отказался от нее и пошел в военкомат, чтобы забрать повестку. За плечами у него был опыт только срочной службы. Я узнала об этом за сутки до его отъезда. Было очень тяжело принять его решение, особенно потому что я находилась уже на большом сроке беременности. Вслед за Мишей с предприятия добровольно ушли еще несколько мужчин…
Михаил хотел отправиться в зону специальной военной операции с самого ее начала. Фото: из личного архива героев публикации.
Новость о том, что любимый стал отцом, Екатерина сообщила Михаилу, когда тот еще находился в «учебке». Сослуживцы торжественно поздравили мужчину на построении, а чуть позже прислали молодой маме и ребенку подарок — упаковку памперсов.
Через некоторое время сибиряк отправился «за ленточку». Попал в мотострелковые войска, где служил в должности разведчика. Выбрал для себя позывной «Музыка», так как в свободное от службы время старался поднять дух боевых товарищей исполнением песен собственного сочинения на гитаре.
Екатерина же занималась воспитанием сына и старалась помочь бойцам чем могла: вместе с волонтерами заливала окопные свечи, писала письма бойцам, собирала вещи для мирных жителей.
— Миша пришел в отпуск, когда ребенку было шесть месяцев. Впервые увидел сына. Он был счастлив! Арсений — маленькая копия своего отца: внешностью, повадками, характером, — рассказывает Екатерина. — Мужу было сложно уезжать обратно. Он хотел видеть, как растет сын, как делает первые шаги, как говорит первые слова…
Икона бойца треснула после его смерти
О смерти супруга Екатерина узнала в январе этого года. В тот день сибирячка готовила банки для свечей. Неожиданно на телефон мужа, который он оставил храниться дома, пришло сообщение в рабочий чат.
«Миши Мазутова больше нет» — говорилось в тексте.
— Прочитав текст, я обомлела. Информацию сообщил кто-то из сослуживцев, кто также, как и мой муж был на СВО. На тот момент я знала, что Миша несколько дней находится на боевом задании. Поэтому я сразу позвонила жене ротного, чтобы она сообщила что с ним. Официальное подтверждение я получила через два дня. Все это время я надеялась, что это ошибка, что муж живой!
Михаил погиб 28 января в результате массового обстрела при освобождении Авдеевки.
— Мне передали личные вещи мужа. Это четыре иконы. Три из них были установлены у Миши над спальным местом прямо в блиндаже. А еще одна была вшита в его бронежилет. Все целые, кроме одной — святого образа Архангела Михаила. На этой иконе треснуло стекло. Как не поверить в такое совпадение?
Екатерина признается, что очень трудно воспринимает гибель супруга. Женщина планирует сохранить память о любимом, собрав его многочисленные стихи и песни в единую книгу. Когда-то сибиряк и сам мечтал об этом.
— Буду воспитывать сына и рассказывать о том, каким был его отец. Сделаю в комнате у Арсения уголок, где будут хранится награды мужа: нагрудный знак «Отважный», медаль «За укрепление боевого содружества» и орден Мужества, который вручили посмертно. И, конечно, там будут его иконы…