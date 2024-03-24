В зоопарке Ростова ответили на претензии к состоянию худых и облезлых животных

В Ростовском-на-Дону зоопарке ответили на претензии гостей и подписчиков зоосада в социальных сетях к неприглядному виду животных. Как объяснили в пресс-службе зоопарка, это не связано с уровнем содержания животных и является естественным процессом для зверей. Причина одна — весенняя линька.
— Многие посетители зоопарка стали недовольны: почему медведи не пушистые и с проплешинами, мех у лисиц торчит клочьями, а волки выглядят худыми и нечесанными, — написали в пресс-службе зоосада. — На самом деле весной им уже не нужен густой и пышный волосяной покров, без которого они не смогли бы пережить суровую зиму.
Посетителей предупредили, что такими взъерошенными животные будут долго.
— Избавление от лишней шерсти может длиться до нескольких месяцев — оно происходит естественным образом, как и в природных условиях.
Увидеть обитателей зоопарка во всей красе уже после завершения линьки можно будет в конце весны.