В зоопарке Ростова ответили на претензии к состоянию худых и облезлых животных

— Многие посетители зоопарка стали недовольны: почему медведи не пушистые и с проплешинами, мех у лисиц торчит клочьями, а волки выглядят худыми и нечесанными, — написали в пресс-службе зоосада. — На самом деле весной им уже не нужен густой и пышный волосяной покров, без которого они не смогли бы пережить суровую зиму.