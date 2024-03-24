Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На предстоящей неделе в Ростове и области жители ждут весеннего тепла

В ближайшие два для погода в Ростове и области станет по-настоящему весенней: в регионе потеплеет, но начало недели будет дождливым. Об этом говорит и прогноз погоды от ростовского гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +1° 5 м/с 51% 762 мм рт. ст. +5°
Источник: пресс-служба администрации Ростова

Так, уже сегодня, в воскресенье, 24 марта, жителей ждет облачная погода без осадков, однако местами возможен туман и ухудшение видимости на дорогах. Весь день будет дуть ветер со скоростью от 9 до 14 м/с. А ночью на севере области ожидаются заморозки до −5 градусов, в то время как в других районах температура будет колебаться от −1 до +15 градусов.

Начало рабочей недели для жителей Ростовской области будет холодным и дождливым. В понедельник, 25 марта, ночью температура опустится до −3 градусов, а днем ожидается потепление до +17 градусов.

Во вторник, 26 марта, ожидаются дожди, скорость ветра будет изменчивой, в пределах от 6 до 14 м/с. Ночью температура будет колебаться от −3 до +6 градусов, а днем ожидается увеличение температуры до +13−16 градусов.