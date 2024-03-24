На предстоящей неделе в Ростове и области жители ждут весеннего тепла

Так, уже сегодня, в воскресенье, 24 марта, жителей ждет облачная погода без осадков, однако местами возможен туман и ухудшение видимости на дорогах. Весь день будет дуть ветер со скоростью от 9 до 14 м/с. А ночью на севере области ожидаются заморозки до −5 градусов, в то время как в других районах температура будет колебаться от −1 до +15 градусов.
Начало рабочей недели для жителей Ростовской области будет холодным и дождливым. В понедельник, 25 марта, ночью температура опустится до −3 градусов, а днем ожидается потепление до +17 градусов.
Во вторник, 26 марта, ожидаются дожди, скорость ветра будет изменчивой, в пределах от 6 до 14 м/с. Ночью температура будет колебаться от −3 до +6 градусов, а днем ожидается увеличение температуры до +13−16 градусов.