На предстоящей неделе в Ростове и области жители ждут весеннего тепла

Так, уже сегодня, в воскресенье, 24 марта, жителей ждет облачная погода без осадков, однако местами возможен туман и ухудшение видимости на дорогах. Весь день будет дуть ветер со скоростью от 9 до 14 м/с. А ночью на севере области ожидаются заморозки до −5 градусов, в то время как в других районах температура будет колебаться от −1 до +15 градусов.