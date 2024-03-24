Мечтал о городе-небоскребе. Умер известный застройщик Самары Эдуард Волков

Основатель старейшей самарской компании «Трансгруз» Эдуард Волков ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Самарские новостройки». Причина смерти не разглашается, о месте прощания станет известно завтра. Будет ли оно публичным или закрытым, пока не ясно.
Волков основал свой «Трансгруз» в 1997 году, с 2022 года активно строил жилые кварталы и офисные центры в Самаре.
Наиболее известные — жилые комплексы в районе Постникова Оврага и Ботанического сада, за автовокзалом «Центральный», 120 квартал в старом городе.
Самым известным стал 34-этажный синий стеклянный небоскреб на улице Вилоновской. Его строительство вызвало много споров, так как дом сильно выбивался из городского ландшафта, став новой доминантой.
Любовь Волкова к небоскребам была общеизвестной. При строительстве знаменитого дома — трилистника за автовокзалом «Центральный», при изначальном плане в 21 этаж в итоге были возведены здания в 29 этажей.
Один из последних проектов компании Волкова — застройка квартала в границах Корабельной, Революционной, Печерской и Третьего проезда, домами в 33 — 34 этажа, высотой около 100 метров.
Всего его компаниями было возведено 86 домов, общее количество квартир свыше 10 тысяч.