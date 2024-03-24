Мечтал о городе-небоскребе. Умер известный застройщик Самары Эдуард Волков

Основатель старейшей самарской компании «Трансгруз» Эдуард Волков ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом сообщил Telegram-канал «Самарские новостройки». Причина смерти не разглашается, о месте прощания станет известно завтра. Будет ли оно публичным или закрытым, пока не ясно.