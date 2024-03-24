В Краснодарском крае до конца марта отменены все спортивно-массовые мероприятия

Также в Минспорта приняли решение об усилении мер безопасности объектов. Специалисты следят за территориями комплексов, стадионов и других площадок, чтобы не допустить там бесконтрольное пребывание людей и автомобилей. Тимченко подчеркнул, что представители спортивных учреждений тренируются противодействию терроризму.