В Краснодарском крае до конца марта отменены все спортивно-массовые мероприятия

Об этом сообщил глава Минспорта региона Серафим Тимченко.
«Теракт в московском концертном зале “Крокус Сити Холл” напоминает нам о повышении бдительности и соблюдении правил безопасности!» — написал министр в своём Телеграм-канале.
По словам Тимченко, все спортивные события, включая тренировки, пройдут без зрителей. До 31 марта в регионе запрещены церемонии открытия и закрытия соревнований.
Также в Минспорта приняли решение об усилении мер безопасности объектов. Специалисты следят за территориями комплексов, стадионов и других площадок, чтобы не допустить там бесконтрольное пребывание людей и автомобилей. Тимченко подчеркнул, что представители спортивных учреждений тренируются противодействию терроризму.
«Выражаем соболезнования семьям погибших и все запланированные мероприятия начинаем минутой молчания. Скорбим».
Напомним, 24 марта в Краснодарском крае также отменили все развлекательные массовые мероприятия.