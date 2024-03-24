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В Краснодарском крае до конца марта отменены все спортивно-массовые мероприятия

До 31 марта в Краснодарском крае отменены все физкультурно-массовые мероприятия.

Об этом сообщил глава Минспорта региона Серафим Тимченко.

«Теракт в московском концертном зале “Крокус Сити Холл” напоминает нам о повышении бдительности и соблюдении правил безопасности!» — написал министр в своём Телеграм-канале.

По словам Тимченко, все спортивные события, включая тренировки, пройдут без зрителей. До 31 марта в регионе запрещены церемонии открытия и закрытия соревнований.

Также в Минспорта приняли решение об усилении мер безопасности объектов. Специалисты следят за территориями комплексов, стадионов и других площадок, чтобы не допустить там бесконтрольное пребывание людей и автомобилей. Тимченко подчеркнул, что представители спортивных учреждений тренируются противодействию терроризму.

«Выражаем соболезнования семьям погибших и все запланированные мероприятия начинаем минутой молчания. Скорбим».

подытожил глава кубанского Минспорта

Напомним, 24 марта в Краснодарском крае также отменили все развлекательные массовые мероприятия.