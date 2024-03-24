Сотни омичей собрались на траурный митинг по жертвам теракта в Подмосковье

«Сегодня мы национальным культурным сообществом хотим показать, что все нелюди, которым заплатили [за теракт], это псевдомусульмане. Они были наняты, чтобы вбить в сердца россиян рознь на национальной почве. Мы устоим, нас нельзя разъединить, мы большая многонациональная страна», — сказала Наталья Степанова, директор «Дома дружбы» в Омске.