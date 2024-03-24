Сотни омичей собрались на траурный митинг по жертвам теракта в Подмосковье

В сквере Дружбы народов прошла акция памяти погибших при теракте в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Десятки омичей пришли, чтобы почтить память тех, кто не пережил нападение.
Стихийный мемориал разместился у памятника «Народы мира против терроризма». В акции поучаствовали омичи разных национальностей и вероисповедования. Возложить цветы омичи приходили по одному, группами или вместе с семьёй.
«Сегодня мы национальным культурным сообществом хотим показать, что все нелюди, которым заплатили [за теракт], это псевдомусульмане. Они были наняты, чтобы вбить в сердца россиян рознь на национальной почве. Мы устоим, нас нельзя разъединить, мы большая многонациональная страна», — сказала Наталья Степанова, директор «Дома дружбы» в Омске.
Многие в этот день не сдержали слёз.
«Не могли пройти мимо этой акции, поэтому мы здесь. Такая трагедия не должна повториться ни в коем случае нигде», — сказала жена военнослужащего.
«Трудно говорить. Такое зло совершилось. Вечная память и вечный покой. Пострадавшим выздоровления скорейшего. И чтобы больше это не повторялось. Нам нужно быть более бдительными», — сказала одна из участниц акции.
Почтить память в сквер пришло так много омичей, что вскоре для цветов, лампад и игрушек понадобился ещё один поддон.
Напомним, что в концертном зале перед выступлением группы «Пикник» произошёл теракт. Сообщается более, чем о 130 погибших. Во всей стране 24 марта объявлено днём траура: развлекательные и спортивные мероприятия отменены.