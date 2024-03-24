Штормовое предупреждение объявили в Астане и ряде регионов Казахстана

В Астане ночью и утром 25 марта ожидается туман. Ночью и утром на севере и востоке Атырауской области тоже может быть туман. 25 марта ночью и утром на востоке и в центре области Ұлытау синоптики прогнозируют туман.
На юге и востоке Карагандинской области тоже ожидается туман. 25 марта ночью и утром на западе, северо-востоке и в центре Мангистауской области может туман.
Ветер днем на северо-востоке, в центре региона, порывы 15−20 м/с. В понедельник ночью и утром на юге и востоке Акмолинской области синоптики прогнозируют гололед. На юге, западе и в центре региона ожидается туман.
Ветер ночью и утром на севере, востоке, западе области, порывы 15−20 м/с. 25 марта на севере Кызылординской области ожидается туман.
Ветер днем в центре региона 15−20 м/с. В понедельник ночью на севере и востоке Северо-Казахстанской области могут быть небольшие осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель.
На юге региона ожидается туман. Ветер ночью 15−20, порывы 23 м/с, днем на востоке области, порывы 15−20 м/с. 25 марта ночью на юге Костанайской области ожидается гололед. На западе, юге региона — туман.
Ветер ночью на северо-востоке области, порывы 15−20 м/с. В понедельник ночью и утром на западе, севере и в центре Актюбинской области возможен туман. 25 марта на севере, юге и востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.