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В Новосибирске перенесли концерт в память о погибших в «Крокусе»

Теракт произошел 22 марта.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске перенесли концерт в память о погибших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Об этом сообщили организаторы. Траурный концерт планировали провести в рамках Транссибирского арт-фестиваля 24 марта. Из-за объявленного в стране общенационального траура выступление музыкантов состоится в понедельник, 25 марта. Начало — в 19 часов.

«Запланированный на 25 марта концерт “Вадим Репин и друзья” переносится на 27 марта в 19:00», — уточнили организаторы.

Напомним, что часть выручки от продажи билетов планируют передать пострадавшим.