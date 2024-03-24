В Новосибирске перенесли концерт в память о погибших в «Крокусе»

В Новосибирске перенесли концерт в память о погибших во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.
Об этом сообщили организаторы. Траурный концерт планировали провести в рамках Транссибирского арт-фестиваля 24 марта. Из-за объявленного в стране общенационального траура выступление музыкантов состоится в понедельник, 25 марта. Начало — в 19 часов.
«Запланированный на 25 марта концерт “Вадим Репин и друзья” переносится на 27 марта в 19:00», — уточнили организаторы.
Напомним, что часть выручки от продажи билетов планируют передать пострадавшим.