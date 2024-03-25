Гибель иркутянина в Корее, красоты Байкала и выборы в регионе: ТОП-10 новостей недели

Непобедимый абсентеизм или недостаток пряников? Выборы прошли, но осадочек остался



Миновавшее главное политическое событие 2024 года — выборы президента РФ — сейчас обсуждается в регионах в большей степени не с позиции «кто победил», а какую явку показали. Федеральные политадминистраторы, партийное руководство, эксперты и технологи сейчас изучают причины низкой явки в ряде регионов, особенно в тех, где активность избирателей сильно отличается от общероссийского тренда. К счастью, Иркутская область не оказалась в этом списке. Свой гражданский долг в Приангарье исполнили 63,17% избирателей при общей явке по стране 77,44%. Однако губернатор региона Игорь Кобзев признался, что ожидал лучшего результата, подчеркнув, что, вероятно, главы МО не доработали с жителями и «не достучались» до них. Федеральные и региональные эксперты также проанализировали итоги выборов в Иркутской области, отметив в целом позитивные изменения в явке по сравнению с 2018 годом, и это при общей безбюджетности нынешней кампании, вялости политтехнологов и недостатке «пряников» для привлечения избирателей. Подробнее об этом — в материале ИА IrkutskMedia.