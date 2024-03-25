Гибель иркутянина в Корее, красоты Байкала и выборы в регионе: ТОП-10 новостей недели

«Отдайте хотя бы прах сына!» — мать об ужасах гибели избитого иркутянина в Южной Корее
«Тело сына не получилось забрать и похоронить на Родине, теперь пытаюсь добиться выдачи праха», рассказывает почти отчаявшимся голосом жительница Иркутска Марина Смородникова. Ее 33-летний сын Павел Галичин был жестоко избит в Чхонджу Южной Кореи. В эту страну он уехал на заработки в 2017 году. Спустя годы парень встретил там русскую девушку — уроженку Улан-Удэ. Вместе они планировали вернуться жить в Иркутск к Новому 2024 году. Но все поменялось в роковой день, когда Павла избили на улице.
Тяжелая судьба или начало новой жизни? Особенности каторги и ссылки в Сибири
На рубеже
Выплаты приостановят: СФР сделал важное заявление для получателей единого пособия
Социальный фонд России рассказал о частых случаях досрочного прекращения выплаты единого пособия. Отказать в деньгах могут по одной из нескольких причин, пишет ИА IrkutskMedia.
Непобедимый абсентеизм или недостаток пряников? Выборы прошли, но осадочек остался
Миновавшее главное политическое событие 2024 года — выборы президента РФ — сейчас обсуждается в регионах в большей степени не с позиции «кто победил», а какую явку показали. Федеральные политадминистраторы, партийное руководство, эксперты и технологи сейчас изучают причины низкой явки в ряде регионов, особенно в тех, где активность избирателей сильно отличается от общероссийского тренда. К счастью, Иркутская область не оказалась в этом списке. Свой гражданский долг в Приангарье исполнили 63,17% избирателей при общей явке по стране 77,44%. Однако губернатор региона Игорь Кобзев признался, что ожидал лучшего результата, подчеркнув, что, вероятно, главы МО не доработали с жителями и «не достучались» до них. Федеральные и региональные эксперты также проанализировали итоги выборов в Иркутской области, отметив в целом позитивные изменения в явке по сравнению с 2018 годом, и это при общей безбюджетности нынешней кампании, вялости политтехнологов и недостатке «пряников» для привлечения избирателей. Подробнее об этом — в материале ИА IrkutskMedia.
Развитие санкционной риторики к РФ повлияет на дальнейшую динамику рубля и нефти — эксперт
На прошедшей рабочей неделе рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к основным мировым валютам. С начала недели доллара подешевел на 0,42% до 92,51 рубля, евро — на 1,14%, юань — на 1,06%, до 12,73 рубля. По итогам заседания Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Решение обусловлено попыткой закрепить процесс дезинфляции и вернуть годовую инфляцию к целевому уровню 4% к концу 2024 года. Об этом ИА IrkutskMedia рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Актер Александр Клюквин: Воспринимаю зрителя как партнера, а не как третейского судью
На ТНТ начался показ комедийного сериала «Наследство» (16+) с Александром Робаком, Глебом Калюжным и Нонной Гришаевой. Это история о том, как деньги могут поменять людей и повлиять на отношения в семье. Одного из самых ярких персонажей в картине сыграл наш земляк, актер Александр Клюквин. В эксклюзивном интервью ИА IrkutskMedia артист рассказал про уважение к русскому языку, отсутствие отпуска и любимые места в Иркутске.
«Иркутский_автохам»: не мы такие, жизнь такая!
Проект редакции ИА IrkutskMedia «Иркутский_автохам» публикует фото автомобилей, владельцы которых нарушили правила парковки и дорожного движения. На этот раз в выпуск попали «мастера парковки» на газонах, тротуарах и других непредназначенных для этого местах.
Зимний Байкал, который растопит сердце
К красоте и величию Байкала невозможно привыкнуть. Особая магия окутывает озеро зимой, когда буквально дух захватывает от невероятно прозрачного льда, сквозь который можно разглядеть камушки на дне. Знаменитые метановые пузырьки приводят туристов в неописуемый восторг. А эти причудливые наплески волн на скалах? Мягкий солнечный свет делает ледяные плиты практически хрустальными, а горы — почти золотыми. И даже обычный УАЗик становится частью драгоценного пейзажа. Предлагаем полюбоваться последними снимками зимнего царства Байкала в уходящем сезоне. Могучие волны озера уже стремятся наружу и разрывают оковы льда — не сегодня завтра самая главная переправа на Ольхоне будет закрыта. Подробнее — в фоторепортаже ИА IrkutskMedia.
Игорь Кобзев увидел обеспокоенность и встретился с замглавой Тулуна на фоне уголовных дел
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем тг-канале (18+) отметил, что видит обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Тулуне. Глава региона встретился с заместителем главы города по экономике, сейчас исполняющей полномочия главы администрации, Татьяной Якубовой. Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело в отношении вице-мэра Тулуна Е. Абрамовой по факту мошенничества. Также за аналогичное преступление следователи задержали двух депутатов думы Тулуна. Кроме того, в начале марта обвиняемого в махинациях Юрия Кариха досрочно лишили полномочий мэра Тулуна.
Никита Кологривый еле сдержал слезы, услышав решение суда
29-летнему актеру Никиту Кологривому дали 7 суток ареста за мелкое хулиганство. Артист устроил пьяный дебош в одном из ресторанов Новосибирска, побил бармена и официанта, а также укусил девушку-администратора за ногу из-за отказа в поцелуе. Во время заседания суда Кологривый еле сдерживал слезы, пишет ИА IrkutskMedia.