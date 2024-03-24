Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на понедельник

Снова прогнозируется облачная погода, без осадков, дождь днем возможен лишь на севере страны, ночью и утром в отдельных районах могут наблюдаться слабые туман и гололед. Температура будет находиться в пределах от −3 до +3°С, днем — от +7 до +13°С.