МИНСК, 24 мар — Sputnik. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на понедельник из-за тумана, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
По данным синоптиков, в ближайшие сутки, 25 марта, погодные условия в стране ночью будет формировать область повышенного давления, а днем — неустойчивая воздушная масса.
«Ожидается переменная облачность, ночью будет преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами туман», — сказали в Белгидромете.
Там также уточнили, что ветер ночью в понедельник ожидается неустойчивый слабый, днем — умеренный. Температура ночью составит от −5 до +1°С, днем — от +7 до +13°С.
Во вторник, 26 марта, погоду в основном будет определять антициклон, только днем на севере скажется влияние неустойчивой воздушной массы.
Снова прогнозируется облачная погода, без осадков, дождь днем возможен лишь на севере страны, ночью и утром в отдельных районах могут наблюдаться слабые туман и гололед. Температура будет находиться в пределах от −3 до +3°С, днем — от +7 до +13°С.