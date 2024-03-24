Футболисты Парагвая улетели из Сочи после теракта в Подмосковье. Товарищеский матч со соборной России должен был состояться на базе футбольного центра «Мацеста» 24 марта, но из-за объявления общенационального траура встречу отменили.
Сейчас часть спортсменов добралась до Парагвая, остальные пока находятся в Турции, но в скором времени они вылетят на родину, пишет «Спорт-Экспресс».
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Во время вооруженного нападения погибли 137 человек, пострадали 180 посетителей.