Байтерек подсветили красным цветом

Подробнее об этой акции рассказала директор городского центра фтизиопульмонологии Астаны Анна Цепки.
"Цели сейчас достаточно серьезные — ликвидация туберкулеза до уровня, когда он перестанет быть значимой проблемой общественного здравоохранения. Уже пятый год Астана подсвечивает свою главную достопримечательность, как и многие столицы мира, красным цветом, — рассказала Анна Цепки.
По ее словам, красный цвет используется для того, чтобы привлечь внимание общественности, политических лидеров и различных государственных и не государственных структур к туберкулезу.
«Это очень красивое зрелище. В этом году у нас, в нашей столице подсвечивают не только монумент “Байтерек”, но и сферу “Нур Алем”, а также мосты», — дополнила Анна Цепки.
Она также рассказала, что сегодняшним днем завершается месячник по борьбе с туберкулезом, который начался 24 февраля. В этом году он проходил под девизом «Да, мы можем ликвидировать туберкулез».
"Это девиз всех стран в мире, кто проводил этот месячник. Очень много было проведено различных мероприятий, а сегодняшний день отличен еще тем, что в городе прошла эстафета, которая объединила все поликлиники единой целью. Эстафета заключалась в том, что украшенная плакатами скорая помощь от одной поликлиники к другой, проезжая, предоставляла информацию через громкоговоритель, — продолжила спикер.
Она отметила, что в Казахстане за последние пять лет показатели смертности от туберкулеза снизились на 39%.
«Благодаря тому, что на государственном уровне поддерживается программа борьбы с туберкулезом, у нас есть новейшие средства ранней диагностики, внедрены все существующие схемы лечения, имеются противотуберкулезные препараты. Сейчас ведется разработка вакцины, которую мы ожидаем через пару лет», — сказала Анна Цепки.
16 марта в столичном ТРЦ «Хан Шатыр» состоялся масштабный социально-медицинский флешмоб «Скажем туберкулезу “нет”. В его рамках жители и гости города смогли пройти бесплатную диагностику заболевания.