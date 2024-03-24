Байтерек подсветили красным цветом

"Это девиз всех стран в мире, кто проводил этот месячник. Очень много было проведено различных мероприятий, а сегодняшний день отличен еще тем, что в городе прошла эстафета, которая объединила все поликлиники единой целью. Эстафета заключалась в том, что украшенная плакатами скорая помощь от одной поликлиники к другой, проезжая, предоставляла информацию через громкоговоритель, — продолжила спикер.