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Фейк о «прослушке» телефонных разговоров распространяют через WhatsApp

В мессенджере WhatsApp вновь распространяется сообщение о том, что уже «с завтрашнего дня» будут действовать некие новые правила коммуникации, согласно которым все разговоры и переписки в мессенджерах будут записываться, а активность в социальных сетях отслеживаться. Это фейк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Это сообщение стало вирусным в Казнете еще в январе 2022 года. Тогда его распространяли от имени Комитета национальной безопасности РК. Тогда же ведомство сообщило, что все это ложь и никаких «новых правил коммуникации» в нашей стране нет.

Кроме того, эта рассылка, только без упоминания в тексте Комитета национальной безопасности РК, распространялась в России. Там ее также опровергли, сообщив, что содержащаяся в ней информация — ложь.

Важно отметить, что в том виде, в котором текст распространяется сейчас, он обладает практически всеми признаками фейка. В нём не указаны даты, страна, в которой якобы будут введены «новые правила коммуникации», и нет ссылки на источник.

Все это говорит о том, что верить сообщению не нужно.