В Минобразования рассказали, как будет проходить собеседование при поступлении в вузы без экзаменов

Исходя из текста документа, собеседование будет проводиться для «выявления личностных, деловых качеств, способностей и мотивации абитуриентов к получению образования по соответствующим специальностям общего высшего и специального высшего образования».
К собеседования допускаются абитуриенты с отметками не ниже 8 баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных экзаменов, а также не ниже 7 баллов по остальным учебным предметам. Кроме того, нужна рекомендация педсовета школы.
Выпускников профильных классов аграрного направления допустят к собеседованию при отметках не ниже 6 баллов по предметам, по которым они должны были бы сдавать экзамены.
Собеседование будут проводить в устной форме. С каждым абитуриентом пообщается как минимум два члена комиссии.
По результатам ответа комиссия примет решение о прохождении или непрохождении выпускником собеседования и сразу его озвучит. Решение комиссии можно будет обжаловать, подав апелляцию в тот же день.
Ранее Smartpress.by сообщал, что регистрация на централизованное тестирование в этом году пройдет с 9 по 22 апреля.