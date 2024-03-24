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В Минобразования рассказали, как будет проходить собеседование при поступлении в вузы без экзаменов

Министерство образования Беларуси определило порядок проведения бесед с абитуриентами, поступающими в вузы без вступительных экзаменов. Соответствующее постановление № 17 от 2 февраля 2024 года опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Смартпресс

Исходя из текста документа, собеседование будет проводиться для «выявления личностных, деловых качеств, способностей и мотивации абитуриентов к получению образования по соответствующим специальностям общего высшего и специального высшего образования».

К собеседования допускаются абитуриенты с отметками не ниже 8 баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных экзаменов, а также не ниже 7 баллов по остальным учебным предметам. Кроме того, нужна рекомендация педсовета школы.

Выпускников профильных классов аграрного направления допустят к собеседованию при отметках не ниже 6 баллов по предметам, по которым они должны были бы сдавать экзамены.

Собеседование будут проводить в устной форме. С каждым абитуриентом пообщается как минимум два члена комиссии.

По результатам ответа комиссия примет решение о прохождении или непрохождении выпускником собеседования и сразу его озвучит. Решение комиссии можно будет обжаловать, подав апелляцию в тот же день.

Ранее Smartpress.by сообщал, что регистрация на централизованное тестирование в этом году пройдет с 9 по 22 апреля.