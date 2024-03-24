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Внимание, в Молдове резко меняется погода: Синоптики обещают дождь и похолодание с +20 до 5 градусов тепла

После солнечных выходных, которые заканчиваются дождём, наступает мокрый и прохладный понедельник, одеваемся и достаём зонтики — какой будет погода 25 марта.

Сейчас в Ричмонде: +9° 6 м/с 34% 765 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

В столице сразу с 20 градусов тепла, которые радовали нас в воскресенье, температура опуститься до 5−7 градусов в понедельник — это очередная проблема для метеозависимых людей. Тут даже вспышек на солнце не надо. Меняется атмосферное давление — соответственно меняется артериальное давление у людей, страдающих гипертонией. Ночью — 2−3 градуса тепла.

Сильные осадки, преимущественно в виде дождя (15−35 л/м2), ожидаются на обширных территориях в южных, центральных и восточных районах. Ветер усилится с севера, порывы до 15−20 м/с.

По сообщению Государственной гидрометеорологической службы Республики Молдова сильный ветер ожидается с 12.00 часов 25 марта до 15.00 26 марта.

Однако уже к середине недели погода раскроет свои объятья и опять начнёт радовать нас теплом. К концу недели температура воздуха превысит 20-градусную отметку.

На юге республики 25 марта тоже сильный дождь и ветрено. Днём температура воздуха прогреется до 9 градусов тепла, ночью опустится до минус 6.

На севере республики днём около 4 градусов ночью около 1 градуса со знаком полюс. И тоже ветер.