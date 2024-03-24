Внимание, в Молдове резко меняется погода: Синоптики обещают дождь и похолодание с +20 до 5 градусов тепла

В столице сразу с 20 градусов тепла, которые радовали нас в воскресенье, температура опуститься до 5−7 градусов в понедельник — это очередная проблема для метеозависимых людей. Тут даже вспышек на солнце не надо. Меняется атмосферное давление — соответственно меняется артериальное давление у людей, страдающих гипертонией. Ночью — 2−3 градуса тепла.
Сильные осадки, преимущественно в виде дождя (15−35 л/м2), ожидаются на обширных территориях в южных, центральных и восточных районах. Ветер усилится с севера, порывы до 15−20 м/с.
По сообщению Государственной гидрометеорологической службы Республики Молдова сильный ветер ожидается с 12.00 часов 25 марта до 15.00 26 марта.
Однако уже к середине недели погода раскроет свои объятья и опять начнёт радовать нас теплом. К концу недели температура воздуха превысит 20-градусную отметку.
На юге республики 25 марта тоже сильный дождь и ветрено. Днём температура воздуха прогреется до 9 градусов тепла, ночью опустится до минус 6.
На севере республики днём около 4 градусов ночью около 1 градуса со знаком полюс. И тоже ветер.