Внимание, в Молдове резко меняется погода: Синоптики обещают дождь и похолодание с +20 до 5 градусов тепла

В столице сразу с 20 градусов тепла, которые радовали нас в воскресенье, температура опуститься до 5−7 градусов в понедельник — это очередная проблема для метеозависимых людей. Тут даже вспышек на солнце не надо. Меняется атмосферное давление — соответственно меняется артериальное давление у людей, страдающих гипертонией. Ночью — 2−3 градуса тепла.