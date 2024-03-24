Какой сегодня праздник: 25 марта

Что интересного произошло 25 марта
Сегодня отмечается Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести. Дата приурочена ко дню памяти журналиста Алека Коллетта — сотрудника ООН, которого похитили в 1985 году.
Жители России сегодня празднуют День работника культуры. Инициатором памятной даты стал Александр Соколов, который занимал должность министра культуры.
Также сегодня отмечают Международный день вафель. Традиция пришла из Швеции, причем дата не случайна — ровно за 9 месяцев до католического Рождества архангел Гавриил объявил Деве Марии, что она беременна. 25 марта — это еще и день, знаменующий для шведов переход от зимних работ к весенним. Жители северной страны откладывали свои дела и принимались печь традиционные сласти как знак прихода весны.
Исторические события 25 марта в мире
1857-й — впервые сфотографировано солнечное затмение;
1857-й — Леон Скотт запатентовал фоноавтограф, первый прибор для записи звуковых колебаний;
1916-й — женщинам в США разрешено присутствовать на поединках боксеров;
1988-й — австралиец Невилл Паттен построил самый маленький в мире велосипед — его колеса были диаметром менее двух сантиметров.
Исторические события 25 марта в Казахстане
1990-й — состоялись первые демократические выборы депутатов Верховного Совета Казахской ССР;
1993-й — Республика Казахстан принята в члены Европейского Банка Реконструкции и Развития;
2010-й — Национальный банк Казахстана выпустил в обращение монету «Барс».
Дни рождения знаменитостей 25 марта в мире.
В 1947 году родился Элтон Джон — британский рок-певец, композитор и пианист. Рыцарь-бакалавр (1997) и кавалер ордена Британской империи (CBE, командор, 1995);
в 1956 году родился Ефим Шифрин — советский и российский актер, комик. Создатель и художественный руководитель «Шифрин-Театра»;
в 1965 году родилась Сара Джессика Паркер — американская актриса, широко известна по фильму «Секс в большом городе».
Кто родился 25 марта в Казахстане
В 1866 году родился Алихан Букейханов — общественный и государственный деятель, руководитель национально-освободительного и Алашского движения, председатель правительства Алашординской автономии, публицист, ученый, переводчик.
Любовь не имеет национальности: Байтурсынов, Букейханов, Сатпаев и их жены.
25 марта в православном календаре
Православная церковь в этот день вспоминает святого Феофана Сигрианского. Он происходил из знатного рода, был родственником одного из византийских императоров. Сделал карьеру чиновника. Женившись на знатной девушке, он по согласию с ней сохранил целомудрие, а потом принял монашество.
День ангела
Сегодня День ангела празднуют Григорий, Семен и Мария.