Какой сегодня праздник: 25 марта

Также сегодня отмечают Международный день вафель. Традиция пришла из Швеции, причем дата не случайна — ровно за 9 месяцев до католического Рождества архангел Гавриил объявил Деве Марии, что она беременна. 25 марта — это еще и день, знаменующий для шведов переход от зимних работ к весенним. Жители северной страны откладывали свои дела и принимались печь традиционные сласти как знак прихода весны.