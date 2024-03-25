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Краснодар присоединился к акции «Журавли» в память о погибших в «Крокусе»

В день траура, 24 марта, Краснодар присоединился к акции «Журавли» в память о погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле». На Главной городской площади составили надпись из свечей — использовали более 500 свечей-лампад, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Чудовищный теракт в Подмосковье отозвался болью в сердцах тысяч краснодарцев. Своей акцией мы выразили соболезнования и поддержку родным жертв трагедии», — сказал вице-мэр Краснодара Денис Ярченко.

Главная акция прошла у самого «Крокус Сити Холла», здесь на фасаде сгоревшего здания появилась проекция «Журавли»: клин белых птиц поднимается от основания здания и улетает в небо. Акция была вдохновлена песней «Журавли» народного артиста СССР Муслима Магомаева, в честь которого был назван концертный зал.

Утром 24 марта глава Краснодара Евгений Наумов вместе с сыном принес цветы к стихийному мемориалу жертвам теракта у храма Святого Александра Невского. В воскресенье по всему краю отменили массовые мероприятия.

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