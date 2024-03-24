Жители Актау жалуются на «глушилки» сотовой связи

По их словам, войсковая часть 6656 включила средства подавления связи и радиоэлектронной борьбы.
«Половина микрорайона сидит без сотовой связи. Tele2 работает только на окраине микрорайона. В остальных местах вокруг войсковой части связь заглушена», — возмущаются горожане.
Комментарий предоставили в управлении цифровых технологий Мангистауской области:
«В данном случае мы будем разбираться с руководством департамента уголовно-исполнительной системы региона. Также будем привлекать уполномоченный орган по контролю качества связи и операторов связи».