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До +19 градусов: в конце недели в Калининграде ожидается майская погода

К нам будет поступать воздух из субтропиков.

Сейчас в Ричмонде: +6° 2 м/с 49% 766 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики прогнозируют мощное потепление в Калининградской области. Рост температур ожидается во второй половине нынешней недели.

— Будет действовать «конвейер» Атлантики: с центром у Британских островов расположится обширная циклоническая депрессия, которая окажется «заперта» над западом Европы из-за расположения антициклона к востоку. В такой ситуации обширная циклоническая система начнет «закачивать» к нам прогретые воздушные массы из субтропического пояса, — объясняют авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области». — Температура окажется на 7−10 градусов выше климатической нормы и будет напоминать скорее апрель-май, чем последние числа марта.

В первой половине недели наш регион еще останется под влиянием умеренных воздушных масс. За окном будет +7..+9 градусов, облачно и без осадков.

В среду температура преодолеет отметку +10 и продолжит динамично расти. В четверг и пятницу ожидается +13..+16. Давление упадет до 744 миллиметров ртутного столба, немного поднимется ветер, чья скорость составит 13 метров в секунду в порывах.

Самый оптимистичный прогноз на выходные — потепление до +19 градусов. Вероятность осадков — практически нулевая.