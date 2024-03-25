До +19 градусов: в конце недели в Калининграде ожидается майская погода

— Будет действовать «конвейер» Атлантики: с центром у Британских островов расположится обширная циклоническая депрессия, которая окажется «заперта» над западом Европы из-за расположения антициклона к востоку. В такой ситуации обширная циклоническая система начнет «закачивать» к нам прогретые воздушные массы из субтропического пояса, — объясняют авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области». — Температура окажется на 7−10 градусов выше климатической нормы и будет напоминать скорее апрель-май, чем последние числа марта.