До +19 градусов: в конце недели в Калининграде ожидается майская погода

Синоптики прогнозируют мощное потепление в Калининградской области. Рост температур ожидается во второй половине нынешней недели.
— Будет действовать «конвейер» Атлантики: с центром у Британских островов расположится обширная циклоническая депрессия, которая окажется «заперта» над западом Европы из-за расположения антициклона к востоку. В такой ситуации обширная циклоническая система начнет «закачивать» к нам прогретые воздушные массы из субтропического пояса, — объясняют авторы сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области». — Температура окажется на 7−10 градусов выше климатической нормы и будет напоминать скорее апрель-май, чем последние числа марта.
В первой половине недели наш регион еще останется под влиянием умеренных воздушных масс. За окном будет +7..+9 градусов, облачно и без осадков.
В среду температура преодолеет отметку +10 и продолжит динамично расти. В четверг и пятницу ожидается +13..+16. Давление упадет до 744 миллиметров ртутного столба, немного поднимется ветер, чья скорость составит 13 метров в секунду в порывах.
Самый оптимистичный прогноз на выходные — потепление до +19 градусов. Вероятность осадков — практически нулевая.