Генеральную уборку Хабаровска начнут с апреля

Даты весенних субботников определили в Хабаровске — их запланировали в рамках двухмесячника по санитарной очистке города. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятия стартуют уже 1 апреля и будут продолжаться по 31 мая. Так, первый общегородской субботник проведут 20 апреля, а 25 мая состоится второй.