Генеральную уборку Хабаровска начнут с апреля

Даты весенних субботников определили в Хабаровске — их запланировали в рамках двухмесячника по санитарной очистке города. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятия стартуют уже 1 апреля и будут продолжаться по 31 мая. Так, первый общегородской субботник проведут 20 апреля, а 25 мая состоится второй.
— В ходе двухмесячника особое внимание уделят очистке полосы отвода железной дороги и территорий, примыкающих к гаражно-строительным кооперативам. В районе коммунальных объектов запланированы покос травы, вывоз мусора и очистка от незаконной рекламы. Пройдёт уборка трамвайных путей и остановок, ремонт ограждений. Кроме того, специалисты проведут акарицидную обработку общественных территорий и дератизацию, — сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.
Мэрией предприятиям благоустройства поручено усилить работу по очистке дорог и вывозу мусора с газонов. Также в планах посадка зеленых насаждений, наведение санитарного порядка на площадях, скверах, бульварах. Управляющие компании приступят к покраске цоколей, ремонту детских и контейнерных площадок. Будет ликвидирован большой объем несанкционированных свалок. Кроме этого, работы пройдут на бесхозных территориях.