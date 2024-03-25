Что произошло в Иркутске в ночь на 25 марта 2024 года: последние новости

В Иркутске на бульваре Гагарина восстановили движение после замены трубы водоснабжения. Была применена технология протаскивания нового трубопровода в существующий, выполнено переключение, рассказали в администрации Иркутска.
За сутки в Иркутской области под колесами поездов погибли двое мужчин. Один из инцидентов произошел недалеко от станции Байкальск. Пострадавший мужчина скончался уже в медучреждении. Под Ангарском электропоезд сбил еще одного мужчину насмерть.
Свыше пятисот жителей Хомутово остались без света из-за водителя автомобиля, который утром, 24 марта въехал в опору воздушной линии электропередачи, рассказывают в Иркутской электросетевой компании.