Что произошло в Иркутске в ночь на 25 марта 2024 года: последние новости

За сутки в Иркутской области под колесами поездов погибли двое мужчин. Один из инцидентов произошел недалеко от станции Байкальск. Пострадавший мужчина скончался уже в медучреждении. Под Ангарском электропоезд сбил еще одного мужчину насмерть.