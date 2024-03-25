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Синоптик спрогнозировал потепление до плюс 10 градусов в Москве с 27 марта

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в выходные в столице ожидается до плюс 13 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +9° 5 м/с 37% 764 мм рт. ст. +9°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Температура в Москве со среды превысит отметку в плюс 10 градусов. В течение всей недели будет теплая погода, примерно на 4−5 градусов выше 0, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Начиная со среды небо уже будет малооблачное, воздушные массы будут перемещаться с запада, с юго-запада и юга, а температура будет переваливать через двузначные отметки», — сказал он.

Метеоролог рассказал, что в понедельник и вторник погода еще будет облачной, но с прояснениями, осадки не прогнозируются, однако по области во вторник местами возможны небольшие осадки. Атмосферное давление повысится на 10 мм ртутного столба и будет около нормы (747 мм ртутного столба). Дневные температуры в оба дня прогнозируются на уровне плюс 7−9 градусов, по области — до плюс 5−10 градусов.

«Последняя неделя марта будет очень теплой, в начале недели температуры будут примерно на 4 градуса выше нормы, а в конце — на 5 градусов», — отметил Вильфанд.

По его словам, в среду и четверг будет малооблачная солнечная погода, поэтому потеплеет до плюс 9−11 градусов. В конце недели снова начнет понижаться давление, циклон приблизится к Москве, и город «окажется в секторе, в который будет поступать наиболее теплый воздух», за счет чего в пятницу температура повыситься до плюс 10−12 градусов, а в субботу — до 11−13 градусов выше 0, добавил он.