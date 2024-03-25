Синоптик спрогнозировал потепление до плюс 10 градусов в Москве с 27 марта

По его словам, в среду и четверг будет малооблачная солнечная погода, поэтому потеплеет до плюс 9−11 градусов. В конце недели снова начнет понижаться давление, циклон приблизится к Москве, и город «окажется в секторе, в который будет поступать наиболее теплый воздух», за счет чего в пятницу температура повыситься до плюс 10−12 градусов, а в субботу — до 11−13 градусов выше 0, добавил он.