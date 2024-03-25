Что произошло в Хабаровском крае к утру 25 марта

24 марта, в общероссийский день траура, объявленный Владимиром Путиным, в Хабаровске прошел митинг в поддержку пострадавших в теракте в Подмосковье. Митинг начался в 12 часов дня на Комсомольской площади, где местные жители создали стихийный мемориал, принося цветы, свечи и фоторамки со словами соболезнования и поддержки.
23 марта в Бикинском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб пешеход. Авария произошла около 23 часов на дороге А-370 «Уссури». 35-летний мужчина шел в попутном направлении по проезжей части, когда его сбило транспортное средство, предположительно грузовое с прицепом. Водитель не остановился и скрылся с места происшествия. Позже выяснилось, что мужчина шел по проезжей части в пьяном виде и не имел световозвращающих элементов на одежде.
В районе 13 километра дороги Комсомольск-на-Амуре — Амурск в кювет слетела иномарка Honda Stream и перевернулась. Травмы получила женщина 34 лет, которая ехала на пассажирском сидении сзади, и двухлетний ребенок, который ехал в автокресле. Водителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и составили протокол за ДТП.