Синоптики рассказали, чем удивит погода в Иркутской области 25 марта

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В южных районах без существенных осадков. Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с. Местами порывы до 13 м/с, а в западных и северных районах порывы до 15−17 м/с. Температура +7…+12 градусов, при облачной погоде +3…-2 градуса. А на севере Катангского района −6…-11 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.