Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики рассказали, чем удивит погода в Иркутской области 25 марта

Погода в Иркутске 25 марта 2024 года ожидается с температурой +9…+11 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 39% 765 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

Весна в столице Приангарья снова радует сибиряков. Кто-то уже сменил сапоги на удобные кроссовки, ведь снега на улицах города становится все меньше. Синоптики рассказали, как удивит нас погода в Иркутске 25 марта 2024 года.

Погода в Иркутске 25 марта 2024

— По области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. В южных районах без существенных осадков. Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с. Местами порывы до 13 м/с, а в западных и северных районах порывы до 15−17 м/с. Температура +7…+12 градусов, при облачной погоде +3…-2 градуса. А на севере Катангского района −6…-11 градусов, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 25 марта 2024 года будет без осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Температура +9…+11 градусов.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что движение транспорта на бульваре Гагарина в Иркутске восстановлено.