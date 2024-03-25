Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центры занятости помогают молодежи найти работу по специальности в Хабаровске

Студенты могут получить господдержку в поиске работы еще во время обучения.

Источник: Комсомольская правда

Дальневосточный завод энергетического машиностроения — одно из ведущих предприятий отрасли, специализирующееся на производстве и обслуживании компрессорного и энергетического оборудования для различных отраслей промышленности. Завод постоянно работает над модернизацией выпускаемой продукции, повышая ее эффективность и надежность, и нуждается в молодых профессионалах для дальнейшего развития.

Кадровый центр Хабаровска совместно с Хабаровским техникумом техносферной безопасности и промышленных технологий провел для студентов экскурсию по производственным цехам завода. Целью мероприятия стало знакомство молодых специалистов с особенностями производства и перспективами карьерного роста на предприятии.

В ходе экскурсии студенты ознакомились с процессом производства оборудования, увидели современные технологии и оборудование, используемые на предприятии, а также пообщались с опытными специалистами, которые поделились своими знаниями и навыками.

— Завод испытывает потребность в квалифицированных кадрах. Нужны специалисты разных профессий и рабочих специальностей, а также ученики и опытные специалисты. Мы готовы рассмотреть все варианты, так как производство постоянно расширяется и необходимо увеличивать кадровый состав. Мы ищем маляра, стропальщика, инженера-технолога, оператора станков ЧПУ и конструктора. На заводе уже успешно работают восемь выпускников техникума, — рассказал начальник производственного комплекса Владимир Романов.

Кадровый центр и техникум проводят экскурсии и профориентационные мероприятия на постоянной основе. В этот раз психологи кадрового центра провели для студентов мастер-класс по составлению резюме и подготовке к собеседованию с будущим работодателем.

занятость