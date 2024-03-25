Центры занятости помогают молодежи найти работу по специальности в Хабаровске

Дальневосточный завод энергетического машиностроения — одно из ведущих предприятий отрасли, специализирующееся на производстве и обслуживании компрессорного и энергетического оборудования для различных отраслей промышленности. Завод постоянно работает над модернизацией выпускаемой продукции, повышая ее эффективность и надежность, и нуждается в молодых профессионалах для дальнейшего развития.
Кадровый центр Хабаровска совместно с Хабаровским техникумом техносферной безопасности и промышленных технологий провел для студентов экскурсию по производственным цехам завода. Целью мероприятия стало знакомство молодых специалистов с особенностями производства и перспективами карьерного роста на предприятии.
В ходе экскурсии студенты ознакомились с процессом производства оборудования, увидели современные технологии и оборудование, используемые на предприятии, а также пообщались с опытными специалистами, которые поделились своими знаниями и навыками.
— Завод испытывает потребность в квалифицированных кадрах. Нужны специалисты разных профессий и рабочих специальностей, а также ученики и опытные специалисты. Мы готовы рассмотреть все варианты, так как производство постоянно расширяется и необходимо увеличивать кадровый состав. Мы ищем маляра, стропальщика, инженера-технолога, оператора станков ЧПУ и конструктора. На заводе уже успешно работают восемь выпускников техникума, — рассказал начальник производственного комплекса Владимир Романов.
Кадровый центр и техникум проводят экскурсии и профориентационные мероприятия на постоянной основе. В этот раз психологи кадрового центра провели для студентов мастер-класс по составлению резюме и подготовке к собеседованию с будущим работодателем.