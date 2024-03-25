Центры занятости помогают молодежи найти работу по специальности в Хабаровске

— Завод испытывает потребность в квалифицированных кадрах. Нужны специалисты разных профессий и рабочих специальностей, а также ученики и опытные специалисты. Мы готовы рассмотреть все варианты, так как производство постоянно расширяется и необходимо увеличивать кадровый состав. Мы ищем маляра, стропальщика, инженера-технолога, оператора станков ЧПУ и конструктора. На заводе уже успешно работают восемь выпускников техникума, — рассказал начальник производственного комплекса Владимир Романов.