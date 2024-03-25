«Амурские Тигрицы» начали формировать молодёжную команду

— По регламенту клубы высшей лиги «А» не обязаны иметь свою молодежную команду, это наша собственная инициатива для того, чтобы мы могли иметь возможность готовить спортсменок, а они затем попадали в главную команду. Приоритет мы будем отдавать девушкам из Хабаровского края, но если мы не найдем здесь игроков на какие-то позиции, тогда будем уже смотреть кандидатов из соседних регионов Дальнего Востока, — рассказал директор волейбольного клуба «Амурские Тигрицы» Станислав Волокитин. По его словам, часть из отобранных спортсменок, которые старше, будут играть во вновь создаваемой «молодежке», а самые младшие станут тренироваться вместе с волейболистками новой команды. Когда появится возможность — их зачислят в основной состав.