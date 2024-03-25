«Амурские Тигрицы» начали формировать молодёжную команду

Хабаровский волейбольный клуб «Амурские Тигрицы» начал набор девушек 2005−2010 годов рождения, заканчивающих или уже закончивших спортивные школы в новую молодежную команду, которая будет создана в ближайшее время. Основной коллектив по завершению Чемпионата России нынешнего сезона готовится к выходу в высшую лигу «А» и руководство команды хочет создать молодежный резерв в виде дублирующего состава, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По регламенту клубы высшей лиги «А» не обязаны иметь свою молодежную команду, это наша собственная инициатива для того, чтобы мы могли иметь возможность готовить спортсменок, а они затем попадали в главную команду. Приоритет мы будем отдавать девушкам из Хабаровского края, но если мы не найдем здесь игроков на какие-то позиции, тогда будем уже смотреть кандидатов из соседних регионов Дальнего Востока, — рассказал директор волейбольного клуба «Амурские Тигрицы» Станислав Волокитин. По его словам, часть из отобранных спортсменок, которые старше, будут играть во вновь создаваемой «молодежке», а самые младшие станут тренироваться вместе с волейболистками новой команды. Когда появится возможность — их зачислят в основной состав.
— Заявлять свою молодежную команду мы планируем в высшую лигу «Б» на сезон 2024/25 года. Лучшие игроки «молодежки» будут привлекаться к основному составу: где-то к тренировкам, где-то к играм, тут все на усмотрение тренерского штаба, — добавил Станислав Волокитин.
У будущей команды пока нет названия, но есть несколько вариантов, и, как предполагает администрация клуба, в названии точно будет присутствовать слово «Тигрицы».