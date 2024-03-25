В Новосибирске опубликован прогноз погоды на конец марта

По данным синоптиков сайта gismeteo, в Новосибирске стабилизировалась температура воздуха.
В понедельник, 25 марта, ожидается +1 днем и от −1 до 0 ночью. Однако также прогнозируются осадки с порывами ветра до 14 метров в секунду.
26 марта в регионе температура воздуха составит −4 градуса. Утром ожидается ветер 9 метров в секунду, ближе к вечеру он утихнет.
В среду, 27 марта, ветер будет двигаться со скоростью 2−6 метров в секунд, температура воздуха составит от −4 до +5 градусов.
Плюсовая температура продержится до пятницы, однако 29 марта вечером вновь поднимется сильный ветер до 13 метров в секунду.
В выходные дни, 30 и 31 марта, будет облачно с небольшими осадками, температура воздуха от 0 до +3 градусов. Ветер также усилится до 14 метров в секунду.
Напомним, что в регионе объявлено штормовое предупреждение на 25 марта.