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В Хабаровск доставлена святыня из Греции

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Хабаровске встретили святыню из Греции.

Источник: Хабаровская епархия

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, ковчег с башмачком от святых мощей благоверной царицы Феодоры Греческой доставили в краевую столицу 23 марта 2024 года, в канун праздника Торжества Православия. Его вынесли для всеобщего поклонения во время Всенощного бдения, которое возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий в сослужении духовенства собора. Верующие смогли приложиться к святыне после богослужения.

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