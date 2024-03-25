В Хабаровск доставлена святыня из Греции

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, ковчег с башмачком от святых мощей благоверной царицы Феодоры Греческой доставили в краевую столицу 23 марта 2024 года, в канун праздника Торжества Православия. Его вынесли для всеобщего поклонения во время Всенощного бдения, которое возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий в сослужении духовенства собора. Верующие смогли приложиться к святыне после богослужения.