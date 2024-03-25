Акция #МЫВМЕСТЕ поможет пострадавшим от теракта в Подмосковье

Всероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ поможет семьям погибших и пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холл». Присоединиться к ней приглашают всех неравнодушных, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, вечером 22 марта неизвестные в камуфляже устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». В этот момент в здании должен был начаться концерт, зрительный зал почти на 7 тысяч мест был полон. Террористы, по сообщениям федеральных СМИ, устроили массовый расстрел, а затем подожгли «Крокус». Количество погибших оценивается в 137 человек, пострадавших — более 100. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх исполнителей теракта, ещё семь задержанных подозреваются в пособничестве.
Для всех неравнодушных граждан, которые не могут оставаться в стороне и считают своим долгом проявить сопричастность и поддержку, общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запустила линию по сбору средств для помощи семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим.
Всю официальную информацию с реквизитами для перевода средств, отчетностью о распределении финансов, можно посмотреть на официальном сайте мывместе.рф.
Также напомним, для тех, кто эмоционально тяжело переживает трагедию в «Крокус Сити Холле», организованы «горячие линии» экстренной психологической помощи. Центр экстренной психологической помощи МЧС России: