Акция #МЫВМЕСТЕ поможет пострадавшим от теракта в Подмосковье

Напомним, вечером 22 марта неизвестные в камуфляже устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». В этот момент в здании должен был начаться концерт, зрительный зал почти на 7 тысяч мест был полон. Террористы, по сообщениям федеральных СМИ, устроили массовый расстрел, а затем подожгли «Крокус». Количество погибших оценивается в 137 человек, пострадавших — более 100. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх исполнителей теракта, ещё семь задержанных подозреваются в пособничестве.