Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Акция #МЫВМЕСТЕ поможет пострадавшим от теракта в Подмосковье

Присоединиться приглашают неравнодушных хабаровчан.

Источник: Хабаровский край сегодня

Всероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ поможет семьям погибших и пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холл». Присоединиться к ней приглашают всех неравнодушных, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, вечером 22 марта неизвестные в камуфляже устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле». В этот момент в здании должен был начаться концерт, зрительный зал почти на 7 тысяч мест был полон. Террористы, по сообщениям федеральных СМИ, устроили массовый расстрел, а затем подожгли «Крокус». Количество погибших оценивается в 137 человек, пострадавших — более 100. Сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх исполнителей теракта, ещё семь задержанных подозреваются в пособничестве.

Для всех неравнодушных граждан, которые не могут оставаться в стороне и считают своим долгом проявить сопричастность и поддержку, общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запустила линию по сбору средств для помощи семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим.

Всю официальную информацию с реквизитами для перевода средств, отчетностью о распределении финансов, можно посмотреть на официальном сайте мывместе.рф.

Также напомним, для тех, кто эмоционально тяжело переживает трагедию в «Крокус Сити Холле», организованы «горячие линии» экстренной психологической помощи. Центр экстренной психологической помощи МЧС России: +7 (495) 989−50−50 (круглосуточно). Линия психологической помощи Российского Красного Креста: +7 (800) 250−18−59.

благотворительность