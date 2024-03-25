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У берегов Владивостока белуха присоединилась к заплыву на сапах

Морского обитателя привлекла компания людей.

Источник: PrimaMedia.ru

Прогулка на сапах в воскресный выходной в Приморье закончилась встречей с морским обитателем, сообщает ИА PrimaMedia.

Компания молодых людей решила устроить заплыв на сапах у берегов Владивостока — в районе Токаревского маяка. Здесь же к ним внезапно присоединилась и белуха. Морской обитатель был очень заинтересован компанией людей и с легкостью шел на контакт.

Сами же спортсмены были приятно удивлены встрече с белухой, восторженные возгласы скрыть было невозможно — все происходящее владивостокцы снимали на видео.

флора и фауна