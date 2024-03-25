Новый циклон с мокрым снегом накроет Хабаровский край на предстоящей неделе

В Хабаровском крае ожидается приход нового циклона с мокрым снегом на предстоящей неделе. Об этом в беседе с «АиФ-Дальинформ» сообщила начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды регионального гидрометцентра Галина Брынцева.
Как рассказала синоптик, начало недели пройдёт без существенных осадков. Средняя ночная температура составит −8…-3 градуса, местами столбик термометра покажет −15 градусов. Днём воздух будет прогреваться до +3…+8 градусов. Ветер южный, скорость 7−12 метров в секунду.
«Новый приход циклона ожидаем днём в четверг, 28 марта. В этот день на территории края возможны осадки в виде мокрого снега, местами сильного. Из-за колебаний температур на выходных вероятны гололёдные явления на дорогах и тротуаров», — сообщила Брынцева.
Циклон с фронтальными разделами, который ударил по южным районам края в минувшее воскресенье, отступил на восток. Вместе с ним, добавила синоптик, уйдёт и холод, установившийся в конце прошлой недели.