Новый циклон с мокрым снегом накроет Хабаровский край на предстоящей неделе

«Новый приход циклона ожидаем днём в четверг, 28 марта. В этот день на территории края возможны осадки в виде мокрого снега, местами сильного. Из-за колебаний температур на выходных вероятны гололёдные явления на дорогах и тротуаров», — сообщила Брынцева.