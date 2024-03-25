Трагедия в Подмосковье объединила приморцев

«У меня дочь в эти дни находилась в Москве в командировке. В пятницу она написала, что собирается на концерт “Пикника”, — рассказывает жительница Владивостока Ольга Петренко. — Я, понятное дело, за неё порадовалась. Ведь мы никогда не пропускали выступления музыкантов, когда они прилетали с гастролями по Владивосток».