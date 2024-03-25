Трагедия в Подмосковье объединила приморцев

Приморье вместе со всей страной скорбит по жертвам теракта в подмосковном Красногорске.
Боль и шок
Нападение террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» произошло, когда в Приморье была глубокая ночь. Но многим было не до сна.
«У меня дочь в эти дни находилась в Москве в командировке. В пятницу она написала, что собирается на концерт “Пикника”, — рассказывает жительница Владивостока Ольга Петренко. — Я, понятное дело, за неё порадовалась. Ведь мы никогда не пропускали выступления музыкантов, когда они прилетали с гастролями по Владивосток».
В ночь с пятницы на субботу Ольга Николаевна проснулась ровно в три ночи от непонятной тревоги.
"Место себе не находила, постоянно ворочалась. А когда зашла в телефон. сердце упало — теракт… Бросилась сразу же звонить дочери. Те долгие гудки в трубке — пожалуй, самые страшные секунды моей жизни, — рассказывает она.
К счастью, дочь ответила — на концерт они опоздали из-за пробок, а когда подъехали к «Крокусу», боевики уже скрылись"…
Уроженцев Приморья Алину и Егора, которые в тот злополучный день оказались в самом эпицентре событий в подмосковном Красногорске, разыскали коллеги из Общественного телевидения Приморья.
Семейная пара была в зале, когда в «Крокус» ворвались боевики. Заслышав стрельбу, Алина и Егор сперва укрылись под сиденьями в зрительном зале. А когда пошёл дым, поняли, что нужно выбираться любой ценой. К счастью, места паре достались на балконе, куда террористы не добрались.
«Когда полетели искры от пуль, мы поняли, что надо бежать, оставалось либо ждать, что там всех расстреляют, либо попытать счастья и попробовать выбраться», — говорят они.
Ползком между кресел паре удалось добраться до выхода на лестницу. Через подсобные помещения они успели выйти на улицу до того, как дым и огонь превратили концертный зал в страшную огненную ловушку.
По зову сердца
Стихийный мемориал памяти жертв чудовищной трагедии появился в центре Владивостока уже утром в субботу.
Люди несли цветы и мемориальные свечи к стеле «Владивосток — город воинской славы».
«Я не могла спокойно сидеть дома, — рассказывает пенсионерка Анастасия Барабаш. — Взяла белые розы и приехала сюда. Эти цветы — мои слёзы, моя боль», — с трудом говорит она, потому что от горя перехватывает горло.
В Приморье ещё до официального объявления траура отменили все развлекательные мероприятия. Такое решение принял губернатор края Олег Кожемяко.
«То, что случилось — это бесчеловечное преступление, за которое террористы неминуемо ответят», — заявил он в своём обращении к приморцам. Губернатор призвал всех сплотиться и не поддаваться панике.
Во Владивостоке отменили все культмассовые мероприятия и усилили безопасность в образовательных учреждениях.
Школы приморской столицы ушли на плановые каникулы. Одновременно для минимализации террористических угроз ограничили доступ в образовательные учреждения граждан, которые не участвуют в организации учебного процесса.
Уже утром в субботу на всех медиаэкранах приморской столицы вместо назойливой рекламы зажглись свечи памяти. Операторы наружной рекламы говорят, что сделали это без какой-то команды — по зову сердца.
Сил и терпения
Во всех храмах и монастырях Приморья прошли заупокойные литии по погибшим в результате террористического акта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл. Священники и миряне возносили молитвы о здравии пострадавших, утешении и даровании сил и терпения родственникам погибших и пострадавших людей.
Людской поток к импровизированному мемориалу памяти жертв теракта не прекращался три дня. Люди несли цветы, поминальные свечи и детские игрушки.
Такие мемориалы стихийно организовали во всех городах и сёлах Приморья. Их создали сами люди, потрясённые чудовищным преступлением. В Находке сотни жителей принесли цветы в память жертв теракта к поклонному кресту около собора Казанской иконы Божией Матери. В Уссурийске местом скорби стал «Вечный огонь» у мемориала уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
«Посмотрите, сколько здесь цветов, — говорит жительница Уссурийска Галина Котова. — И такие места скорби сейчас по всей стране. Теракт не запугал россиян, а лишь сплотил всех нас», — говорит она.
«Это бесчеловечный акт терроризма. Терроризм в современном мире не имеет религии и национальности. Соболезную всем, кто потерял близких в этой трагедии. Все Приморье сейчас скорбит вместе с вами. Преступники заслуживают самого сурового наказания», — заявил директор департамента внутренней политики Приморья Александр Худоложный.
В Приморье многие начали отменять заказы в такси, если система назначала водителем выходца из Таджикистана.
«У зла нет национальности. Организаторы теракта рассчитывали на дестабилизацию обстановки в России, в том числе они планировали посеять национальную рознь», — говорит политолог Владимир Шарапов.
Не стоит им в этом помогать.