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Метеочувствительным приготовиться: 25 марта Новосибирск накроет магнитная буря

25 марта Новосибирск накроет магнитная буря.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 25 марта ожидается магнитная буря. Традиционно непростой день понедельник может оказаться испытанием для метеочувствительных жителей областного центра.

По данным Ru-meteo, геомагнитные возмущения достигнут отметки 6 по шкале от 1 до 9. Это умеренная магнитная буря. Однако у некоторых людей это явление может вызвать неприятные симптомы, такие как головная боль и общее недомогание.

Жителям с особенностями восприятия изменений погоды стоит быть внимательными и позаботиться о том, чтобы вовремя оградить себя от неприятных ощущений во время магнитной бури.

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