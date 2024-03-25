Метеочувствительным приготовиться: 25 марта Новосибирск накроет магнитная буря

В Новосибирске 25 марта ожидается магнитная буря. Традиционно непростой день понедельник может оказаться испытанием для метеочувствительных жителей областного центра.
По данным Ru-meteo, геомагнитные возмущения достигнут отметки 6 по шкале от 1 до 9. Это умеренная магнитная буря. Однако у некоторых людей это явление может вызвать неприятные симптомы, такие как головная боль и общее недомогание.
Жителям с особенностями восприятия изменений погоды стоит быть внимательными и позаботиться о том, чтобы вовремя оградить себя от неприятных ощущений во время магнитной бури.