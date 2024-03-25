Аэропорты севера Хабаровского края закрыты из-за льда на взлётных полосах

— На взлётно-посадочной полосе аэропорта Николаевска-на-Амуре недостаточный коэффициент сцепления для приёма воздушных судов. Спецтехника проводит очистку полосы от наледи. По этой причине задерживается вылет рейса 401 за 24 марта по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск и рейса 403 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Аян. Толщина наледи довольно внушительная. Плюс к этому в Охотске сегодня наблюдается облачность, поэтому сложно сказать будут ли рейсы сегодня выполнены, — сообщили в «ХабАвиа».

Так как Николаевск-на-Амуре является запасным аэропортом и для других маршрутов, то выполнение рейса 469 из Хабаровска в Богородское также задерживается. Он вылетит, когда запасной аэродром будет готов к приему самолетов.



При этом, в связи с очередностью выполнения ранее задержанных рейсов, рейсы 401 и 402 за 25 марта по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск и в обратном направлении перенесены на 26 марта.