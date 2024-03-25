«Земля леопарда» может войти в число самых популярных локаций России

Приморцев призывают помочь нацпарку «Земля леопарда» войти в число лучших достопримечательностей страны во всероссийском конкурсе «От южных морей до полярного края». Призыв отдать свой голос за приморский заповедник появился на сайте правительства региона.
Со ссылкой на организаторов конкурса сообщается, что «Земля леопарда» вошла в топ-5 приморских локаций. За выход в финал также боролись остров Петрова, скально-скульптурный комплекс «Парк драконов», объекты музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева и кампус Дальневосточного федерального университета. Отдать свой голос за победу нацпарка можно на сайте проекта «Больше, чем путешествие» до 3 апреля.
В финале конкурса россияне голосованием выберут лучшие локации в номинациях:
— «Гордость моей страны» (объекты исторического наследия);
— «Душа моей компании» (точки притяжения молодежи);
— «Мечта моего сердца» (места, которые голосующие считают для себя наиболее важными).
В итоге в каждой из трех номинаций определяться топ-10. Все 30 лучших локаций смогут посетить тысячи участников программы «Больше, чем путешествие». Результаты конкурса подведут 3 апреля.
За три сезона программы «Больше, чем путешествие» более 1,2 тысячи молодых приморцев отправились в поездки и свыше 1,8 тысячи ребят из других регионов выбрали направлением своего путешествия именно Приморье.