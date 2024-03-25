«Земля леопарда» может войти в число самых популярных локаций России

Со ссылкой на организаторов конкурса сообщается, что «Земля леопарда» вошла в топ-5 приморских локаций. За выход в финал также боролись остров Петрова, скально-скульптурный комплекс «Парк драконов», объекты музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева и кампус Дальневосточного федерального университета. Отдать свой голос за победу нацпарка можно на сайте проекта «Больше, чем путешествие» до 3 апреля.