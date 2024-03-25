Проблему переполнения контейнеров с ТКО решили в Хабаровске

— В Хабаровском крае назначили два региональных оператора, обслуживающих 58% населения области. Мы замечаем высокий уровень работы этих операторов и их заинтересованность не только в извлечении прибыли, но и в инвестировании времени и ресурсов в улучшение системы обращения с отходами в регионе. Они создают современную и надежную схему работы, — рассказал первый заместитель министра ЖКХ Хабаровского края Евгений Колоколов.