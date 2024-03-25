Проблему переполнения контейнеров с ТКО решили в Хабаровске

В Хабаровском крае провели выездное совещание, на котором оценили результаты работы компании «Хабавтотранс ДВ». В 2022 году в рамках национального проекта «Экология» начали реформу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). За два года обновили и модернизировали контейнерные площадки, а также улучшили контроль над обращением с отходами.
Проблемы с переполнением контейнеров решили благодаря установке современных емкостей повышенной вместимости, а также реконструкции оснований и ограждений контейнерных площадок. В общей сложности установили 1120 новых евроконтейнеров.
В планах на текущий год — реализация проекта по восстановлению 200 контейнерных площадок в частном секторе Хабаровска, на что из краевого бюджета выделили 20 миллионов рублей.
— В Хабаровском крае назначили два региональных оператора, обслуживающих 58% населения области. Мы замечаем высокий уровень работы этих операторов и их заинтересованность не только в извлечении прибыли, но и в инвестировании времени и ресурсов в улучшение системы обращения с отходами в регионе. Они создают современную и надежную схему работы, — рассказал первый заместитель министра ЖКХ Хабаровского края Евгений Колоколов.
Администрация Хабаровска выделила дополнительные финансовые средства в размере 30 миллионов рублей для закупки 1844 евроконтейнеров. Региональный оператор самостоятельно приобрел 1120 евроконтейнеров за 16,5 миллиона рублей, заменив старые металлические контейнеры. Уже установлено 1089 из них. Металлические контейнеры восстановлены, окрашены и теперь используются как точки для централизованного сбора пакетов в частном секторе. На начало марта уже установили 328 таких емкостей.