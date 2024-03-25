В Приморье запустят информационную систему «Опека и попечительство»

Правительство Приморского края утвердило Положение о государственной информационной системе Приморского края «Опека и попечительство». Заказчиком и обладателем информационной системы назначено министерство труда и социальной политики Приморского края, а оператором — Информационно-технологический центр Приморского края. Система должна быть введена в опытную эксплуатацию не позднее 1 мая, в постоянную эксплуатацию — не позднее 1 июня 2024 года.



Система создается для формирования единого информационного пространства и автоматизации деятельности участников информационного обмена в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью таких детей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.



Основными задачами ГИС являются:



— учет детей-сирот, лиц, желающих принять или принявших их на воспитание в семью, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

— учет фактов обеспечения жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот;

— регистрация и дальнейший учет заявлений граждан, желающих принять в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей;

— автоматизация процессов по назначению и предоставлению выплат, вознаграждений в сфере опеки и попечительства.