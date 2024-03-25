Коллекцию советских и царских денег продают в Новосибирске

В описании указано, что альбом начал собирать дядя владельца еще в 90-е годы. Сейчас в нем есть деньги Россси, Польши, Украины, Белоруссии, Узбекистаны, Литвы. Все банкноты выпущены в период с 1909 по 1982 год. Также в альбоме есть монеты ОАЭ. Состояние купюр хозяин оценил как нормальное. За коллекцию просят 10 тысяч рублей.