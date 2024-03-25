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Коллекцию советских и царских денег продают в Новосибирске

Владелец хочет за нее 10 тысяч рублей.

В Новосибирске продают коллекционный альбом с деньгами времен правления Николая II и СССР. Объявление размещено на «Авито».

В описании указано, что альбом начал собирать дядя владельца еще в 90-е годы. Сейчас в нем есть деньги Россси, Польши, Украины, Белоруссии, Узбекистаны, Литвы. Все банкноты выпущены в период с 1909 по 1982 год. Также в альбоме есть монеты ОАЭ. Состояние купюр хозяин оценил как нормальное. За коллекцию просят 10 тысяч рублей.

Напомним, жительница Новосибирска продает коллекцию советских календариков.

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