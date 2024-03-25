Новосибирец выставил на продажу коллекцию советских купюр

В остальных объявлениях на платформе в среднем цена дешевле — советские рубли продают за 100, 70, 50 российских рублей. Причем в объявлениях не указывается, указана ли цена за всю коллекцию или за одну купюру. Только один продавец предлагает банкноты номиналом 10 рублей 1961 года за 150 тысяч рублей.