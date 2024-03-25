Новосибирец выставил на продажу коллекцию советских купюр

Житель Новосибирска разместил на платформе «Авито» объявление о продаже советских денег.
Свою коллекцию, куда входит 17 купюр, он готов продать за три тысячи рублей.
Судя по фотографии в объявлении, продавец предлагает коллекционерам купюры номиналом в 1, 3, 10 и 25 рублей. На кадре видно, что, кроме потертостей, на некоторых экземплярах есть небольшие разрывы.
В остальных объявлениях на платформе в среднем цена дешевле — советские рубли продают за 100, 70, 50 российских рублей. Причем в объявлениях не указывается, указана ли цена за всю коллекцию или за одну купюру. Только один продавец предлагает банкноты номиналом 10 рублей 1961 года за 150 тысяч рублей.
Ранее МК в Новосибирске писал, что в город продают коллекцию из игрушек «Киндер-сюрприза».