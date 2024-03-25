Первые дачные маршруты в Красноярске запустят 1 апреля

Первые автобусы маршрута № 40 будут отправляться в 8:25 утра от остановки «Техникум транспорта и сервиса» и следовать до остановки «Полигон».
Расписание маршрута № 18 на дачный период для удобства садоводов будет изменено. Автобусы по этому маршруту будут ходить по-разному в будни и выходные дни. В частности, по субботам и воскресеньям на автобусе можно будет уехать в более позднее время.
Более подробно расписание можно посмотреть по ссылке. Кроме того, вся информация о времени движения будет размещена в салонах автобусов.