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Первые дачные маршруты в Красноярске запустят 1 апреля

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Со следующего понедельника изменится график движения маршрута № 18 в будние и выходные дни, а также по выходным начнет работать дачный маршрут № 40.

Источник: НИА Красноярск

Первые автобусы маршрута № 40 будут отправляться в 8:25 утра от остановки «Техникум транспорта и сервиса» и следовать до остановки «Полигон».

Расписание маршрута № 18 на дачный период для удобства садоводов будет изменено. Автобусы по этому маршруту будут ходить по-разному в будни и выходные дни. В частности, по субботам и воскресеньям на автобусе можно будет уехать в более позднее время.

Более подробно расписание можно посмотреть по ссылке. Кроме того, вся информация о времени движения будет размещена в салонах автобусов.