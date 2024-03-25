Красноярцы посетили поезд акции «Сила в правде»

Образцы новейшей техники, дроны и современное оборудование для ведения боя в любых условиях представили красноярцам.
Особый поезд министерства обороны Российской Федерации посетил краевой центр 23 марта. На перроне прибытие агитпоезда «Сила в правде» (6+) торжественно встречали подразделения парадных расчетов высших учебных заведений, кадетов, юнармейцев.
Юные патриоты наравне со взрослыми отдавали честь и слушали гимн России с высоко поднятой головой.
По поручению губернатора края об отмене развлекательных мероприятий в связи с трагическими событиями в Подмосковье концертную программу скорректировали. Память погибших в результате вчерашнего теракта почтили минутой молчания.
«Сегодня наши земляки отдают свой воинский долг на фронтах специальной военной операции. Мы работаем и служим Родине, несмотря на все акции устрашения, которые происходят в отношении наших соотечественников», — отметил начальник мобилизационного управления Губернатора края Александр Походин.
После митинга пятерых жителей края наградили за участие в добровольческом движении и активную помощь участникам СВО. Медали «За помощь и милосердие» вручили:
Владимиру Баршинову, председателю общественной организации ветеранов войны в Афганистане и других локальных конфликтах «Воинское братство» в городе Шарыпово;
Людмиле Бочаровой, руководителю добровольческого движения «Защитникам Красноярск»;
Михаилу Ващенко, заместителю председателя секции ветеранов-моряков Октябрьского района, члену Совета Красноярской региональной общественной организации «Ветеранов Военно-Морского флота»;
Анастасии Ковригиной, начальнику отдела финансов, бюджетного учета и отчетности агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края;
Оксане Ларионовой, руководителю регионального исполнительного комитета «Общероссийского народного фронта» в Красноярском крае.
— Сегодня, при проведении Специальной военной операции, наши заводы и население Красноярского края обеспечивают создание ядерного щита — гаранта защиты Отечества. Они оказывают бескорыстную помощь в отправке гуманитарного груза на первую линию СВО. Жители Красноярского края всегда были надёжным тылом России, — поделился Алексей Подкорытов, председатель краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
На торжественном митинге в дар красноярскому музею «Мемориал Победы» передали боевое знамя 1054-го стрелкового полка 301-вой стрелковой Сталинской дивизии.
Юнармейскому отряду из Красноярского края на торжественной церемонии вручили свидетельство о присвоении почетного наименования. Теперь отряд «Барс» из Минусинского района носит имя Героя Российской Федерации В. А. Чепа. Начальник регионального штаба Юнармии выразил свою благодарность.
— Мы будем всегда чтить память героев, особенно тех, кто сейчас несет боевую службу зоне СВО. И, как говорят у нас в гимне: «Мы будем верою и правдою служить России», — поделился Денис Побилат, начальник штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» по Красноярскому краю.
В ряды юнармейцев прямо на митинге приняли нескольких учеников красноярской школы № 91. Ребята торжественно дали клятву юнармейца и получили свои удостоверения.
За выдающиеся успехи и активное участие в мероприятиях знаками «Юнармейская доблесть» наградили нескольких красноярцев. В их числе оказался курсант военно-патриотического клуба «Сибирский десант» Средней школы № 65 Казанцев Егор.
Нагрудными знаками III степени наградили двух курсантов юнармейского отряда «МЧС — Ресурс» школы № 148 Дмитрия Денисенко и Ирину Алехину, а также курсанта военно-патриотического клуба «Постовец» молодежного военно-спортивного Центра «Патриот» Тимофея Егорова.
Отметим, что из Красноярского края к этой награде представлено 79 юнармейцев, а из Красноярска — 8.
После встречи состава состоялся торжественный митинг на котором военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко сказал, что эта акция — «маленькая часть тяжелого армейского труда наших солдат и офицеров, которая служит примером для подрастающего поколения нашей страны и показывает незыблемость жизненных устоев».
Первый заместитель главы города Красноярска Вадим Войцеховский также отметил важность посещения подобных мероприятий молодежи, потому что «патриотизм просто так на ровном месте не берется его необходимо воспитывать».
Целью акции «Сила в правде» является противодействие попыткам фальсификации истории и демонстрация успехов и достижений армии и флота.
— Лекторы расскажут о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, о героизме и мужестве офицеров и солдат России. Сегодня мы должны объединиться и общими усилиями уничтожить врага, — сказал руководитель поезда агитационно-пропагандистской акции министерства обороны Российской Федерации «Сила в правде», генерал-майор, Игорь Шведов.
Мы всей семьей пришли посмотреть на поезд. Младший сын сфотографировался со всеми военными машинами, а старшему понравилось управлять беспилотником. Конечно, рассказываем и объясняем детям, что сами знаем, а лекторы в вагонах помогали отвечать на детские вопросы. Сейчас идем в вагон «Юнармии» — поделилась Кристина, жительница Красноярска.
Экспозиции в вагонах реалистично представляли снаряжение и оборудование, которое уже сейчас используют бойцы российской армии. Были презентованы современные комплексы управления беспилотниками, среди которых новейшее оборудование для организации ударов по бронированной технике противника.
Благодаря современным технологиям бойцы могут управлять дронами в режиме «от первого лица», то есть с погружением в реальность так, как это многие представляют, играя на приставках — с джойстиком и VR-очками.
Посетителей оружейной экспозиции интересовали достаточно бытовые вопросы. Например, вес бронежилетов. На такие вопросы отвечали быстро — требовалось только самостоятельно поднять снаряжение.
Красноярцы даже были готовы отстоять очередь не только в вагон, но и к интерактивным локациям, чтобы попробовать поуправлять различной военной техникой, хоть и виртуальной.
-Я раньше не слышала о таких поездах, поэтому захотела посмотреть что это такое и позвала друзей. Не думала, что будет так много людей. Мы даже успели в нескольких очередях постоять. Больше всего понравилась локация с дронами и очками виртуальной реальности, — рассказала Мария, жительница Красноярска.
Также посетители с интересом разглядывали макеты самолетов. На этой локации отец объяснял сыну: «Смотри, это “Мишка”. А это? Помнишь? Правильно,»Белый лебедь«».
Одна из локаций называлась «Искусство на службе Родины». Из экспонатов там были представлены простые для нас предметы: кисточка, краски, ноты и музыкальные инструменты. Но эти вещи когда-то принадлежали бойцам.
— Человек должен почувствовать, потрогать, присоединиться к силе нашей армии, которая выражена в экспонатах нашего поезда, — поделился Олег Широков, заместитель начальника эшелона поезда «Сила в правде», полковник.
Помимо тематических вагонов у поезда также были четыре платформы, на которых была представлена военная техника.
Не только техникой и снаряжением удивляли красноярцев. еще одна площадка, представленная на выставке, была связана с питанием бойцов. С одной стороны такая тема не может уже быть секретом, но все оказалось наоборот. Посетителей акции ознакомили с широким ассортиментом, в том числе с продуктами, которые входят в сухпайки солдат.
Среди участников митинга и посетителей выставки было достаточно тех, кто явно решит связать свою жизнь с военным делом. Особенно — после ознакомления с технологичным оборудованием и снаряжением. Для заинтересованных рядом с вагонами открыли мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Там заинтересованных консультировали по этапам отбора и, конечно же, мерам поддержки, список которых обширен. Те, кто не успел или не смог посетить поезд, могут получить консультации по контрактной службе на сайте Службапоконтракту.рф и по телефону 117.
Красноярск стал 31-м остановочным пунктом поезда «Сила в правде», впереди еще 40 городов. До Владивостока поезд едет по БАМу, а обратно, по Транссибу.
— Для того чтобы защищать Родину нужно иметь о ней представление, — сказал Олег Широков, заместитель начальника эшелона поезда «Сила в правде», полковник.