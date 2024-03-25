Красноярцы посетили поезд акции «Сила в правде»

-Я раньше не слышала о таких поездах, поэтому захотела посмотреть что это такое и позвала друзей. Не думала, что будет так много людей. Мы даже успели в нескольких очередях постоять. Больше всего понравилась локация с дронами и очками виртуальной реальности, — рассказала Мария, жительница Красноярска.