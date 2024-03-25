Знаменитая на весь мир тигрица из Приморья снова стала мамой

После этого, в 2022 году, фотоловушки нацпарка впервые запечатлели тигрицу с детенышами. Тогда вместе с ней в объектив попали еще двое тигрят. Получается, что спустя два года местная знаменитость снова стала мамой. И в этот раз в кадр снова попали двое тигрят. Как предполагают специалисты, им от роду около десяти месяцев.