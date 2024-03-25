Знаменитая на весь мир тигрица из Приморья снова стала мамой

Самая знаменитая тигрица из Приморья попала в объектив фотоловушки вместе со своим новым выводком, сообщает ИА PrimaMedia. Кадры показали в ФГБУ «Земля леопарда»,
Хищница стала известна благодаря фотографу-анималисту Сергею Горшкову. Фотография тигрицы ранее оказалась лучшей в самом престижном фотоконкурсе дикой природы Wildlife Photographer of the Year 2020 и принесла автору грандиозный титул «Фотограф года в дикой природе». Полосатая кошка попала на обложки мировых газет и журналов, на фотовыставки во многих мировых столицах.
После этого, в 2022 году, фотоловушки нацпарка впервые запечатлели тигрицу с детенышами. Тогда вместе с ней в объектив попали еще двое тигрят. Получается, что спустя два года местная знаменитость снова стала мамой. И в этот раз в кадр снова попали двое тигрят. Как предполагают специалисты, им от роду около десяти месяцев.
«Тигрята показали навыки эквилибристики, уверенно преодолев реку по упавшему дереву. Один из отпрысков предпочел “воздушной” переправе твердую землю, а второй преодолел непростой путь по стволу до конца. После тигриная семья поспешила удалиться из кадра. Ученые впервые получили данные из дикой природы об этом самом скрытном выводке звездной тигрицы и впервые отметили тигрят на природном “мосте”», — прокомментировали в нацпарке.
Также эксперты приметили интересный факт, что мать семейства с самого начала выбрала путь через лед на реке. То есть, без препятствий. Сотрудники ФГБУ «Земля леопарда» сделали свои выводы, почему же тигрята решили пройти «полосу препятствий».
«Бревно для тигрят выглядит привлекательнее, чем гладкая поверхность застывшей реки. Это связанно с тем, что сейчас, в возрасте 9−10 месяцев, тигрята проявляют повышенную исследовательскую активность, изучают всё новое и интересное, то, что выделяется в окружающем ландшафте. Такие упражнения также способствуют развитию вестибулярного аппарата и важного для хищников чувства равновесия», — отметила Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда».